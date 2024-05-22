Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli serisi devam ediyor. Panelde Vangölü Aktivistleri, Van Gölü Havzasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak.

'Van Gölü Havzası Farkındalık Paneli’nin üçüncüsünü Erciş Meslek Yüksekokulunda yapacak olan aktivistler, 10 yıla yakın bir süredir başta Van Gölü olmak üzere çeşitli doğal ve tarihi alanların korunmasına yönelik faaliyetlerine devam eden ediyor.

22 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 16:00’da gerçekleştirilecek olan panelde; Van Gölü Havzası'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ele alınarak; Van Gölü Havzası'nın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, farkındalık oluşturulması ile beraber öğrencilerin çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

