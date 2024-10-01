Son dakika haberine göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda ekim tarifesini duyurdu.

Tarifede değişikliğe gidilmedi.

DOĞALGAZDA TARİFE SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kuruluşumuzun doğalgaz​ toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım İşletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Doğalgazda fiyat​ tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor..