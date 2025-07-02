Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları nezdinde doğalgaz fiyatlarında da artış yaşandı.
DOĞALGAZA YÜZDE 24,6 ZAM
Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 24,6 artış yaşanacak.
Sanayi tüketicileri için de yüzde 7,86 zam yapıldı.
Yeni tarife, bügünden itibaren geçerli olacak.
Kaynak: ensonhaber