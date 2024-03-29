Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi. Türkiye'de doğalgaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindi.

Doğalgaz alanında da Sakarya Gaz Sahası'nda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Tüm bu çalışmalar sürerken devlet enerji konusunda vatandaşlarına yardımcı olmayı sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

Fiyatlarla ilgili bilgi verdi

Bakan Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili Uşak'ta bilgi verdi.

"Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yok"

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

"60 milyonluk nüfusun kullanabileceği doğalgazı kendimiz üreteceğiz"

Türkiye'nin 2016'dan bu yana dünyanın en gelişmiş sismik ve derin deniz sondaj gemilerinin bulunduğu filosu ve kendi mühendisleriyle mavi vatanda doğal gaz aradığını hatırlatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini çok şükür yaptık. Sakarya gaz sahasında bugün 3,7 milyon metreküp günlük gaz üretiyoruz ama daha yolun başındayız. İnşallah oradaki gaz üretimimizi günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu sayede bugün 1,4 milyon haneye yeten oradaki doğalgaz üretimimiz 15 milyon haneye kadar çıkacak yani nerdeyse 60 milyonluk nüfusun kullanabileceği doğalgazı kendimiz üreteceğiz.

Doğalgaz uygulaması devam ediyor

Konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri devlet tarafından ödeniyor.

Buna göre 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz kullanılmaya devam edecek.