Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı geçtiğimiz günlerde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarılmış; karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alınmıştı.

Törende müjdeleri peş peşe açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Birinci müjdemizi açıklıyorum, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak su ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğalgaz tüketiminden bir ay ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğalgaz tüketimi 24 Nisan 2023'ten 1 Mayıs 2024'e kadar ücretsiz olacak.

Konut, ibadethane ve cemevleri için de 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz tüketiminin tamamı ücretsiz olacak.

Ensonhaber