Şehir İki Kat Daha Hareketli

Ciğer ustası Onur Erdin, festivalin getirdiği yoğunluğun sadece yerel halkın olmadığını, şehir dışından gelen yönetimi de göz önünde bulundurduğunu belirtti. Artık her gelenin, bu olağanüstü lezzetleri tatma tarzında değerlendirdiği bir dönemdeyiz.

Sıraya Giriyorlar

Festivalle birlikte Diyarbakır'ın gastronomi cazibesi artarken, kadayıfçılar da yoğun talep altında kalıyor. İşletmeci Mehmet Altunbay, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin burma kadayıfını tatmadan gitmek istemediğini vurguladı. Müşteri akını, özellikle Sur içi ve festival alanlarında yoğun bir iş yükü yaratarak, satışların iki parçalanması neden oldu. Altunbay, festivalin şehrin tanıtım açısından çok önemli olduğunu ve Diyarbakır'ın artık sadece olumsuzluklarla değil, lezzetleriyle de anıldığını dile getirdi.



Festivalin yapılabilmesini sağlayanlar, Diyarbakır'ı ziyaret edenler, sadece lezzetleri tatmadan kalıyor; aynı zamanda şehrin kültürel zenginliğini de deneyimleme fırsatını buluyor. Müşteri Baki Duy, Diyarbakır'ın sadece tarihi bir yer değil, aynı zamanda bir lezzet diyarı olduğunu ifade ederek, onun gelişmesinde yeni tatlar keşfettiğini aktardı.