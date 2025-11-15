Bakanlık NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir. Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerinin gurur ve coşkusunu paylaşıyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz."