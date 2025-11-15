Meteorolojik verilere göre Van’da bugün ve yarın yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar, yükseklerde yerini kara bırakacak. Yarın da yağışlar bazı ilçelerde kar şeklinde, bazı ilçelerde ise karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.

Tahminlere göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde ise kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı