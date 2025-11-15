Meteorolojik verilere göre Van’da bugün ve yarın yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar, yükseklerde yerini kara bırakacak. Yarın da yağışlar bazı ilçelerde kar şeklinde, bazı ilçelerde ise karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.
Tahminlere göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde ise kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yağışlı, yüksekler, kuvvetli kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı