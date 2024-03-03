Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişinin ağırlandığı ADF'nin tamamlandığını belirterek, "Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, küresel sorunlara dönük farklı yaklaşımların ve tecrübelerin paylaşıldığı, farklı dünya tahayyüllerinin dile getirildiği Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Fidan, ADF 2024'ün düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarını kutladı.