Türkiye-Mısır ilişkileri normalleşiyor.

Dış politikadaki normalleşme adımları sonucu yeni döneme giren ikili ilişkiler kapsamındaki adımlar Türkiye'Nin yaşadığı deprem felaketinin ardından farklı bir boyuta ulaştı.

Mısır'dan gelen yardım yüklü gemilerle birlikte ilişkiler de dostluğa evrildi.

10 yıl sonra gelen ziyaret

Bu kapsamda Türkiye'den Mısır'a 10 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşiyor..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a ziyarette bulunacak.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu mevkidaşı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 18 Mart tarihinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye taziye ziyareti

Samih Şukri, depremin ardından Türkiye'ye taziye ziyaretinde bulunan bakanlardan biri olmuştu. Adana'da Çavuşoğlu ile bir araya gelen Şukri olumlu mesajlar vermişti.

Liderlerin ilk teması Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katılmış burada iki ülke arasındaki en üst düzey temas yaşanmıştı.

Erdoğan resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelmiş medya mensuplarına samimi pozlar vermişti.

Ensonhaber