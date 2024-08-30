Son günlerde Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Instagram'a erişim engeli getirildiği dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, cezaevinden tahliye edildi. Peki, Dilruba gerçekten serbest bırakıldı mı? İşte detaylar!

Olayın Arka Planı



Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de gerçekleştirdiği bir sokak röportajında kullandığı ifadelerle dikkat çekti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve bu sebeple mahkemeye çıkarıldı. Avukatı Hüseyin Yıldız, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etse de mahkeme, Kayserilioğlu'nun tutuklu yargılanmasına devam edilmesi yönünde karar verdi.

Hukuksuzluk İddiaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti ve tutukluluğunu hukuksuz bulduğunu ifade etti. Özel, "Her bireyin düşüncelerini şiddet çağrısı yapmadan ifade etme hakkı vardır. Bu anayasal bir haktır ve tartışmaya açılması, despotluk anlamına gelir." dedi.

Gece Yarısı Tahliye

18 gün boyunca tutuklu kalan Dilruba, gece saat 02:00-03:00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Ancak, tahliye kararına ilişkin gerekçeli açıklamanın henüz yapılmadığı bildirildi.

Dilruba Kayserilioğlu’nun serbest kalması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Bu gelişme, birçok kişi tarafından merakla takip ediliyor ve tartışmalara yol açıyor.

Sonuç olarak, Dilruba'nın hapisten çıkışı, hem hukuki hem de sosyal açıdan önemli bir olay olarak kaydedildi. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz!