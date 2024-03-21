VEDAŞ, Van’ın 3 ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında enerji kesintisi gerçekleştirecek.
Planlı kesintiler dâhilinde Gevaş, Erciş ve Tuşba ilçelerinin belirli bölgelerine bir süre enerji verilmeyecek.
Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şu şekilde;
GEVAŞ:
08.30 – 15. 00 saatleri arasında; Atalan, Aladüz, Abalı Mahallelerinde
ERCİŞ:
09.00 - 15.00 saatleri arasında; Vanyolu, Camiikebir Mahallelerinde
TUŞBA:
09.00 15.00 saatleri arasında; Akköprü Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda.
Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer