Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Samancılar Mevkisinde 500’lük isale hattında ani bir arıza meydana geldiğini duyurdu.
Arızanın onarılması için çalışmalar başlatılırken bugün saat 14.00 ila 20.00 saatleri arasında Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde su kesintisi olacağı bildirildi.
Meydana gelen arızanın onarılması için tedbirlerin alındığı ve onarım çalışmasının ardından şebekeye yeniden su verileceği belirtildi.
Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin