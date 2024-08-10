Sıcaklıklar Tavan Yapacak!

Meteoroloji, Van ve çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Ağustos ayının başında hava sıcaklıkları zirveye ulaşıyor ve bu durum özellikle öğle ve ikindi saatlerinde hissedilir derecede artacak.

Öğle ve İkindi Saatleri Tehlikeli!

Uzmanlar, öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşacağını belirterek, özellikle çocuklar ve yaşlıların bu saatlerde dışarı çıkmamalarını önerdi. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif esmesi beklenirken, sıcak hava dalgaları nedeniyle ciddi sağlık riskleri ortaya çıkabilir.

Van Gölü'nde Hava Durumu

Van Gölü çevresindeki hava durumunun az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Rüzgar, güneybatıdan hafif bir şekilde esmeye devam edecek. Denizde dalgaların 0,25 ila 0,75 metre arasında olması, görüş mesafesinin ise iyi olması öngörülüyor.

Günün En Sıcak Saatleri

Meteorolojik verilere göre, Van'da günün en yüksek sıcaklığı 30°C olarak tahmin edilirken, çevre illerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bitlis'te 32°C, Muş'ta 35°C ve Hakkari'de 34°C’ye kadar çıkacak sıcaklıklar, sağlık açısından risk oluşturabilir.

Bu sıcak hava dalgası, özellikle yaşlılar ve çocuklar için büyük bir tehlike arz ediyor. Sağlığınızı korumak için belirtilen saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özen gösterin.