Van Spor Futbol Kulübü, transferlerini peş peşe açıklamaya başladı. İlk olarak Başakşehir Futbol Kulübü'nde forma giyen Ayberk Kaygısız'ı renklerine bağladığını duyuran Van Spor FK, akabinde ise Standard Liège alt yapısından yetişen ve son olarak Çorum Futbol Kulübü forması giyen orta saha oyuncusu Massis Gülük ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Son olarak Eyüprspor ve Beşiktaş alt yapısında yetişmiş başarılı fotvet-sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya ile anlaşmaya vardığını duyuran Van Spor FK, taraftarda büyük heyecan yarattı.

Geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyen Taşkaya, 8 kez fileleri havalandırırken 5 kez de asist yaptı.

Daha önce Eyüpspor, Beşiktaş, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Amed FK formalarını giyen Taşyaka, Fuat Bavuk ile iyi bir ikili olacak.