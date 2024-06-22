Ailelere destek olacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bu düzenlemeler arasında doğum izninin uzatılması, kreş ve kira desteği gibi önemli adımlar da yer alıyor.

Hükümet, doğum teşvik paketiyle ilgili çalışmalarına hız verdi. Doğum izninin uzatılması, kreş ve kira desteği gibi konular ön plana çıktı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de doğum izninin bir yıla uzatılması önerisine destek verdiği belirtiliyor.

AK Parti'nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında doğuma teşvik paketi ele alındı. Toplantıda ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkarılması önerisi masaya yatırıldı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten olumlu geri dönüş alındı.

Doğum teşvik paketi çerçevesinde ayrıca ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği gibi maddi destekler ve iş yerlerinde kadınların özlük haklarına yönelik düzenlemeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda ailelerin karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekerek doğum oranlarının azalmasının ülke için varoluşsal bir tehdit olduğunu belirtmişti. Bu nedenle yeni uygulamaların devreye alınacağının sinyalini vermişti.

Doğum teşvik paketiyle ilgili çalışmaların hız kazandığı bu dönemde, ailelere sağlanacak desteklerin detayları merakla bekleniyor.