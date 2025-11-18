Bahçeli, ''İmralı’ya gidecek heyetin tespitinin yapılması muhtemeldir. Günlerdir İmralı’ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Herkes İmralı’ya gidilme konusunda 3 maymunu oynarsa alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten ve bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem'' dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milletvekili ve dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz? Milletin öz kararı budur diye sesleniyorum.