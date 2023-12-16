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WanHaber / ÖZEL

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanlığı, basınla bir araya geldi. Van’ın depremselliği ve riskli binaları üzerine yapılan araştırmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Ahmet Sönmez ve İdari ve Mali İşler Başkanı İnşaat Mühendisi Erdem Erol, kent gündemine dair yaptıkları açıklamada, Van’ın depremselliği ana gündem maddesi olarak yer aldı.

2011 DEPREMLERİNE DEĞİNDİ

2011 yılında Van’da meydana gelen depremlere dikkat çeken DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Ahmet Sönmez, “23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli depremler Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştı. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı.” ifadelerine yer verdi.

“VAN YENİ BİR DEPREMDE YIKICI SONUÇLARLA KARŞILAŞIR”

Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerde hasar görmüş binalar hakkında konuşan Sönmez, “İki yıkıcı depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarıyla beraber Van merkez ve Erciş ilçesinde 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi. Kentteki 18 bin 181 konut ise orta hasarlı olarak belirlenmişti.

Van depreminin üzerinden 12 yılı aşkın süre geçmesine rağmen halen ilimizde ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen ve yıktırılmayan çok sayıda bina mevcuttur. Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunu göz önüne alırsak, ilimizin ikinci bir depremde çok büyük kayıplar yaşayacağı aşikardır” diyerek Van’ın yeni bir depremde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağı iddiasında bulundu.

“AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKTIRILMAMASI ENDİŞE VERİCİ”

Van’da depremin üzerinde uzun yıllar geçmesine rağmen hala ağır hasarlı binaların olduğuna değinen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Ahmet Sönmez, “Van depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, ağır hasar alan ve kentin göbeğinde bulunan hasarlı binaların yıktırılmaması ise hepimizi endişelendiriyor.

Van ilimiz yaşanan deprem sonrası büyük göç vermiş ve adeta şehir boşalmıştı. Son yıllarda yeniden göç alan ilimizde, kent genelinde, yol ve imar sorunlarının yanı sıra düzensiz, plansız, denetimsiz ve merkezde yoğunlaşan çarpık bir kentleşme oluşmuş durumda. Uzmanların sürekli Van’da deprem beklentilerinin olduğunu, mevcut fay hatları, buna ek olarak yeni fay hatları da oluştuğunu açıklamasına rağmen, kentteki ağır hasarlı binaların yıktırılmaması bizleri son derece endişelendirmektedir.” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümle alakalı olarak Van’ın ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu aktaran Ahmet Sönmez, “İlimizde bulunan ve 2011 depreminde ağır hasar alan yapıların biran önce yıktırılması için yetkilileri ivedi bir şekilde göreve davet ediyoruz. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde ciddi yıkımlara neden olan depremler yaşadık.

İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı. Bu gerçekleri göz önüne alarak, ilimizi depreme hazır hale getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanarak Van’ın depreme hazır hale getirilmesi için çalışmalara interaktif bir süreç içerisinde bir an önce başlanması gerektiğine değindi.