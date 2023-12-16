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Milyonlar, 2024 yılında verilecek olan asgari ücret miktarını merak ediyor...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bu kapsamda pazartesi günü gerçekleştirdi.

İlk toplantıda bir sonuç çıkmadı ve tarafların henüz ücreti konuşmadığı öğrenildi.

Ancak ikinci toplantıda tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi bekleniyor.

Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor.

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız.

Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir." ifadelerini kullandı.