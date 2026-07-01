ABD-İran arasındaki savaşta sular durulurken, piyasanın ateşi de sönmeye başladı.

Dün sektör kaynakları LPG'ye 52 kuruş indirim geleceğini duyurmuştu ancak bugün gündemde zam haberi var.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankeri geçişlerinde henüz sorun olmasa da ateşkesin sürekli bozulması endişeleri ortaya çıkarıyor.

BENZİNE ZAM YOLDA

Bu gelişmeler nedeniyle akaryakıt ürünlerinden benzinin fiyatına artış bekleniyor.

NE KADAR ZAM GELECEK

Benzine 2,19 lira artış olması beklenirken eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına bu tutar 55 kuruş olarak yansıyacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,84 liraya, Ankara'da 63,78 liraya, İzmir'de 64,05 liraya, doğu illerinde ise 65,40 liraya yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.