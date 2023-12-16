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VanEkspres.com’un haberine göre, Van’da DEM Parti’den aday adaylık başvurusunda bulunan isimler belli oldu.

VanEkspres.com’un, sosyal medya aracılığı ile derlediğini söylediği haberine göre; DEM Parti’den belediye başkan aday adayları arasında Van doğumlu ve meslekleri farklılık gösteren birçok kişi bulunuyor.

Habere göre; Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için isimleri geçen bazı aday adayları şu şekilde; Hülya Çelik Sönmez, Şemsettin Bozkurt, Hamit Acar, Ayşe Minnaz, Metin Sülün, Servet Aktaş, Bedrettin Dinçer, Zeki Bozdemir, Sedat Düşünmez, Mehmet Tahir Ertaş, Mehmet Koç, Çetin Uyar, Adil Aslan, Özlem Erkol, Cengiz Koç, Sefyettin Kılıç, Bişar Abukan, Mehmet Koç, Aynur Tarhan, Ali Osman Baran, Şükran Şen, Rahmi Duman, Cevdet Altındağ, Cuma Çiftçi, Perihan Soğukbulak, Güler Temel, Eyüp Ceyhan, Hamit Acar, (B), Şerif Durmaz, Servet Aslan, Erhan Eryaşar, Metin Mesut Eren, Erdal Bilici, Şeref Yıldız, Hakan Çelik, Mehmet Çiftçi, Menekşe Kızıldere, Hakan Şeker, Kasım Kalkan, Fuat Yaşar Atan, Cengiz Karakoyun, Rojbîn Bor, Canan Uzunay, Reşat Eraslan, Cuma Çiftçi, Kübra Aktı, Bekir Karabalık, Barış Yılmaz, Sedat Ok, Dilyar Çalışan Felek, Ebubekir Solu, Canan Gündoğdu, Fettah Hasçelik, Selim Turgut, Welat İbrahim Alparslan, Sinan Sürücü ve Tahsin Timur…