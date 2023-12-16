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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) en güçlü adaylarından biri olan Ayşe Minaz, parti binasını ziyaret ederek Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaptı.

Geçtiğimiz dönem Tuşba'dan aday olup seçimi kazanan ve YSK'nın kararı doğrultusunda belediye başkanlığı koltuğuna oturamayan Minaz, Van Büyükşehir için başvurusunu yaptı.

DEM Partili seçmenin yakından tanıdığı ve desteklediği Minaz, adaylığını sosyal medya hesaplarından "Dîsa Em, Dîsa Azadî, Dîsa Serfirazî!" paylaşımıyla duyurdu.