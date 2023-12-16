Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hakkâri Atatürk Anadolu Lisesi, bilim kültürünü yaygınlaştırıp, etkinlikler yoluyla öğrencilere kavratılması amacıyla; 11 danışman öğretmen ve 36 öğrencinin görev aldığı 17 farklı projeyle “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum yöneticileri, bilim fuarının açılış kurdelesini keserek projelerin sergilendiği stantları gezdi.

Müdür Yılmaz ve beraberindekiler projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden her projenin yapılış aşaması ve hangi amaca hizmet ettiği konusunda bilgiler aldılar.



Müdür Yılmaz, "Okullarımızda gerçekleştirilen bilim fuarlarıyla bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini ve teşvik edilmesini, bilim kültürünün yaygınlaştırılarak okul ortamlarının öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesini hedefliyoruz. Zira farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye, proje yapma fırsatının sunulmasını ve öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak, proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılmasını çok önemsiyoruz.

TÜBİTAK projeleri, bir yandan öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanmalarına, üretken, bilimsel ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine ortam hazırlarken, diğer yandan fikirlerini ifade edebildikleri evrensel bir bilim ortamı da öğrencilerimize sunmuş oluyor. Bu bilim ortamlarında araştırmasını sunan evlatlarımız, üretebilmenin heyecanını ürettiklerini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşıyor.

Böylece gelecekleri için önemli kazanımlar elde ediyorlar. Bilim adına atılan bu değerli adımda emeği geçen danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, fuarı büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştiren Hakkâri Atatürk Anadolu Lisesi Ailesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarda yer alan "Doğu ve Batı, şairler sofrası, günümüz ve geçmiş klasiklerinin okunma sebeplerinin karşılaştırılması, kavimler göçü, 7 bölge ve 70 soru, bilinçsiz tüketim, oyunlarla matematik, matematiğe katkı sağlayan bilim insanları, hidrojen bağının önemi, Hakkâri'de bir kadın, bilim tarihi ve felsefesinin eğitim öğretimde yeri, hijyenik baykuş, yaşama yeşil ışık yak, sıfır atık teknesi, biri sizi gözetliyor, zaman kazan hayatı kazan, İngilizce söyle" gibi projelerin sunumu yapıldı.