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Van şehir merkezinde hafta başından buyana belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Muradiye ilçesi sınırları içerisinde kurulan hava radar üssü yoluna yağan kar yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek kar temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan yağan kar yağışı nedeniyle kapanan Gevaş Töreli Mahalle yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.