Gerçekleştirilen iftar programına Van İl Başkanı Erdinç Peker’in yanı sıra İl Teşkilat İşleri Başkanı Mahmut Aydın, İl Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Tuncil ve 28. Dönem Van Milletvekili aday adayları bir araya geldi.

“SEN-BEN DEMEDEN VAN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Erdinç Peker, “Van milletvekili aday adaylarımızla bir buluşma gerçekleştirdik. Milletvekili aday adaylarımızın ortak noktası ilimizin menfaatleri doğrultusunda.

İl Başkanlığımızın tüm kademeleri ve aday adaylarımızın ‘sen ben’ demeden çalışacaklarına tüm halkımızın emin olmasını isterim. İlimiz ekonomik, sosyokültürel, turizm, işsizlik ve daha nice konularda geri planda kalıyor.

Bölgemizin en büyük şehri olan ilimizi hak ettiği yerlere getirmek DEVA kadrolarına, şu anda da halkımızın teveccühüne mazhar oldukları anda bizleri TBMM’de en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım milletvekili aday adaylarımıza nasip olacak, hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.