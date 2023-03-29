14 Mayıs’ta yapılacak ve 28.Dönem Milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte hareket edecek DEVA Partisi’nde aday adaylığı başvuruları sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.
Van'da ise Erdinç Peker'in İl Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi)'nde 14 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı. Bu isimlerden 4’ü kadın, 10’u erkek oldu. İşte açıklanan Deva Partisi aday adayları listesi..
Deva Partisi Van Milletvekili Aday Adayları
1- Nevzat Eser
2- Yılmaz Kılıç
3- Fehmi Yıldız
4- Hanifi Taşkıran
5- Afet Kuşman Özkaçmaz
6- İsmail Kıran
7- Murat Zorer
8- Ömer Varlı
9- Kenan Olğun
10- Semra Odabaşı
11- Şefik Yakut
12- Canan Süne
13- Elif Naser
14- Eray Bilgisel