14 Mayıs’ta yapılacak ve 28.Dönem Milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte hareket edecek DEVA Partisi’nde aday adaylığı başvuruları sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

Van'da ise Erdinç Peker'in İl Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi)'nde 14 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı. Bu isimlerden 4’ü kadın, 10’u erkek oldu. İşte açıklanan Deva Partisi aday adayları listesi..

Deva Partisi Van Milletvekili Aday Adayları

1- Nevzat Eser

2- Yılmaz Kılıç

3- Fehmi Yıldız

4- Hanifi Taşkıran

5- Afet Kuşman Özkaçmaz

6- İsmail Kıran

7- Murat Zorer

8- Ömer Varlı

9- Kenan Olğun

10- Semra Odabaşı

11- Şefik Yakut

12- Canan Süne

13- Elif Naser

14- Eray Bilgisel

Havadis