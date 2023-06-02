Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

3 HAZİRAN CUMARTESİ:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 HAZİRAN PAZAR:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

SÜPERHABER