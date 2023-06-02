Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2025 yılına kadar olan sözleşmesinde, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan 18 yaşındaki yıldızla yeni bir anlaşma yapıp yapmadığı konusunda sessizliğini korurken, Alman devi Borussia Dortmund ilk hamleyi yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaçırıp B. Münih'e kaptıran Dortmund, genç oyuncu için 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık ilk teklifini Fenerbahçe'ye sundu.

FENERBAHÇE TEKLİF EDİLEN RAKAMI DÜŞÜK BULUYOR

Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı R. Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle F.Bahçe 22 milyon Euro'yu düşük buluyor.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta süre aldı. Genç yıldız, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla 12 gole doğrudan katkıda bulundu.

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

HABER7