2016 yılının Temmuz ayında yapımına başlanan hastane, 13 Ağustos 2021'de ilk hasta kabulüne başlayarak sağlık alanında önemli bir boşluğu doldurmuştu. Hastanenin Başhekimi Operatör Doktor Ozan Kaya, Derecik Devlet Hastanesi’nin modern cihazlarla donatılarak sağlık hizmetlerini en üst düzeyde sunmaya başladığını söyledi.

Kaya, "8 poliklinik, 2 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım ünitesi, diş polikliniği, laboratuvar bölümü, ultrason, tomografi ve röntgen cihazları gibi donanımlara sahip olan hastanede toplamda 32 hekim görev yapmaktadır. Bu kadro; 14 uzman doktor, 16 pratisyen hekim ve 2 diş hekiminden oluşmaktadır.

Derecik Devlet Hastanesi, yalnızca bölge halkının değil, çevre iller ve sınır ötesinden gelen hastaların da tercihi hâline gelmiştir. Hastanede diz protezi ve kalça protezi gibi ortopedi ameliyatları, bel fıtığı gibi beyin cerrahisi operasyonları, endoskopi ve kolonoskopi işlemleri gibi genel cerrahi uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca normal doğum, sezaryen ve diğer kadın doğum ameliyatları da hastanede kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Hastane açılmadan önce bölge halkı bu tür tetkik ve tedavi işlemleri için Şemdinli, Yüksekova, Hakkari merkez, hatta Van’a gitmek zorunda kalıyordu. Ancak artık bu hizmetlerin tamamı, modern bir şekilde Derecik’te sunulmaktadır. Bununla birlikte, Irak’tan gelen hastalar da hastanenin sunduğu hizmetlerden yararlanmaktadır" dedi.

Operatör Doktor Ozan Kaya, modern bir hastaneyi bölgeye kazandıran devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Sınırın sıfır noktasında böyle bir sağlık tesisini halkımıza kazandırıldığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, valimize, kaymakamımıza ve İl Sağlık Müdürümüze minnettarız.

Bu büyük hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Derecik Devlet Hastanesi, modern cihazları ve uzman kadrosuyla bölge halkımıza sınırsız sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir. Derecik Devlet Hastanesi, modern yapısı ve donanımlarıyla sadece Derecik ilçesi için değil, tüm bölge için örnek bir sağlık merkezi hâline gelmiştir" diye konuştu.