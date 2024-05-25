Tören Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin konseri ile başladı. Daha sonra il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ile en iyi kütüphane tasarlayan öğrencilere ödülleri Van Valisi Ozan Balcı tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Vali Balcı, “Kitaba ilişkin çok güzel işler yaptık.

Kitap okuma işini destekliyoruz. Çocukların okuma ile ilgili faaliyetini çok beğeniyorum. Öğretmenlerimiz de bu faaliyeti destekliyor. Hepsine candan, yürekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün herkesi kutluyorum. Dereceye giren ve yarışmaya katılan bütün öğrencilerimi kutluyorum” dedi.