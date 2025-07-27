Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van’ın doğusundaki Erek Dağı yamaçlarının zemin yapısının, yüksek katlı binaları taşıyabilecek kadar sağlam ve depreme karşı dayanıklı olduğunu söyledi. Ercan, Wanhaber’e yaptığı açıklamada bu alanların yerleşim için uygun olduğunu belirterek, Van’daki yapılaşmanın bu bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İDEAL BİR ALAN

Bu bölgenin sağlam kaya formasyonları ve düşük sıvılaşma riskine sahip zemin yapısıyla yüksek katlı binalar için ideal bir alan sunduğunu belirten Ercan, “Kesinlikle, Van’ın yerleşim planlaması ve depreme dayanıklılık açısından Erek Dağı yamaçlarının stratejik bir seçim olacağı fikrinize tamamen katılıyorum. Bu bölge, jeolojik yapısı itibarıyla Van’da depreme en dayanıklı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Erek Dağı yamaçlarının zemin yapısı, sağlam kaya formasyonları ve düşük sıvılaşma riski nedeniyle yüksek katlı yapılar için oldukça uygun bir zemin sunuyor. 10 ya da 15 katlı binaların bu bölgede güvenle inşa edilebileceği düşüncesi, hem mühendislik açısından hem de uzun vadeli şehir planlaması için mantıklı bir yaklaşım.” diye konuştu.

“EREK DAĞI YAMAÇLARINA YÖNELİK PLANLAMA, DEPREM GÜVENLİĞİNİ ARTIRIR”

2011 Van depreminde, özellikle çarşı merkezi gibi zayıf zeminli bölgelerde rezonans sorunlarının ciddi hasarlara yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şehir genelinde detaylı jeofizik ölçümler ve sismik analizlerin şart olduğunu ifade etti.

Ercan, konuya dair şunları söyledi:

“2011 Van depremi sonrası gözlemlenen rezonans sorunları, özellikle çarşı gibi zemin yapısı daha zayıf olan bölgelerde ciddi bir problem olarak ortaya çıktı. Bu durum, şehir genelinde kapsamlı jeofizik ölçümlerin yapılmasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Rezonans riskini minimize etmek için, yapıların temel tasarımından önce detaylı zemin etütleri ve sismik analizlerin yapılması şart. Erek Dağı yamaçları, bu bağlamda rezonans riskinin düşük olduğu bir bölge olarak öne çıkıyor, çünkü buradaki zemin yapısı titreşimlerin amplifikasyonunu engelleyebilecek özelliklere sahip.”

Ercan, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Van’ın uzun soluklu ve depreme dayanıklı bir yerleşim hedefi için, Erek Dağı yamaçlarına yönelik planlama, hem güvenliği artırır hem de şehrin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlar. Bu bölgenin seçilmesi, sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda şehrin estetik ve ekolojik dengesi açısından da avantajlı. Jeofizik ölçümlerin Van genelinde titizlikle yapılması ve yapılaşma politikalarının bu verilere dayandırılması, Van’ı gelecekteki olası depremlere karşı çok daha dirençli bir şehir haline getirebilir. Bu vizyon, Van’ın geleceği için sağlam bir temel oluşturur!”