Uzmanlar Uyarıyor, Riskli Bölge

Özellikle kadınların depremin içinde büyük bir panik yaşarken, olay sonrasında gözler anında bölgede hasara çevrildi. Bu durum, halk arasında deprem etkilerinin ne derece ciddi olabileceğine dair endişeleri artırdı.Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgede sismik aktivitenin gerçekleşeceğini belirtti. Doğu Anadolu Fayı üzerinde yer alan Kale, geçmişte yaşanan büyük depremlerle de tanınıyor. Tüysüz, "Bu tür depremler, bölgenin stresli yapısı nedeniyle her an tekrarlanabilir" durumunu vurguladı. Bu tür gelişmeler, olası artçı artışlara ilişkin endişeleri artırıldı.

Gözler Gelecekteki Olası Depremlerde

Depremin ardından insanların aklındaki en büyük soru, artçıların olup olmayacağıydı. Uzmanlar, 5.9 ile 6.1 arasında kalınlıklarda başka depremlerin olabileceğini ifade ederken, bu durum bölgede yaşayanların tedirginliğini artırdı. İncelemeler devam ederken, para miktarını sağlamak için bilgilerin toplam miktarları merakla bekleniyor.