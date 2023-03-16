Son dakika haberine göre Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde paniğe neden oldu. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası Düzce ve Bolu'daki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

DÜZCE'DE EĞİTİME ARA

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sonrası açıklamada bulundu. Vali Atay, Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

BOLU'DA ÇOCUKLAR EVLERE GÖNDERİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç da deprem sonrası açıklama yaptı. Vali Kılıç, depremden korkan çocukların okullardan evlere gönderildiğini duyurdu.

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