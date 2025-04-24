İstanbul dün saat 12.49 sularında Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Hemen ardından en büyüğü 5,9 olan deprem fırtınası başladı. 200'den fazla sarsıntı meydana geldi.

Yıkım olmasa da vatandaşlar sokaklarda sabahladı, bazıları şehri terk etti.

Akıllardaki soru: “Deprem riski az olan iller hangileri?” AFAD’ın 2025 Türkiye Deprem Tehlike Haritası, güvenli bölgeleri ortaya koydu.

DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK İLLER

AFAD’a göre 4. ve 5. derece deprem bölgeleri, büyük sarsıntı olasılığı en düşük olan illeri kapsıyor:

Aksaray, Karaman, Niğde: 5. derece, en düşük risk grubunda.

Nevşehir, Yozgat: 4. derece, sismik hareketlilik düşük.

Ankara: Etimesgut, Mamak gibi ilçeler 4. derecede.

Kırıkkale, Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde.

FAY HATLARIYLA MESAFELİ ŞEHİRLER

Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta, sismik açıdan sakin.

Sinop, Giresun, Trabzon: Karadeniz’in güvenli limanları.

Zonguldak: 2. derece bölgede, ancak sismik aktivite düşük.

İÇ KISIMLAR DAHA GÜVENLİ

Mardin: 3. derece, düşük riskli.

Antalya: Zemin yapısı ilçelere göre değişiyor, iç kesimler daha güvenli.

Artvin: Sahil riskli, iç bölgeler emniyetli.

AFAD’IN GÜVENLİ İLLER LİSTESİ

AFAD'ın belirlediği deprem riskinin en az olduğu iller şu şekilde;

▪️ Aksaray

▪️ Ankara

▪️ Antalya

▪️ Artvin

▪️ Bartın

▪️ Edirne

▪️ Giresun

▪️ Karaman

▪️ Kastamonu

▪️ Kırıkkale

▪️ Kırklareli

▪️ Kırşehir

▪️ Konya

▪️ Mardin

▪️ Nevşehir

▪️ Niğde

▪️ Rize

▪️ Samsun

▪️ Siirt

▪️ Sinop

▪️ Trabzon

▪️ Yozgat

▪️ Zonguldak