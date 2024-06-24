AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Tatılı mevkiinde diri bir fay tespit edildi. Şimdi ise bu fayın ne kadar büyük bir deprem üretebileceği, yapılan testlerle ortaya çıkarılacak.

Bu keşif, geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından başlayan Deprem Master Planı Çalışmaları'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar, bölgede yaşanabilecek depremlere karşı hazırlıklı olmayı hedefliyor.

Bölgede çalışmalar yapan AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı çalışacağız. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz" dedi.

Kayseri'nin mikro bölgelemesi de devam ederken, bölgede yapılan kazı çalışmaları sayesinde fayın varlığı net bir şekilde ortaya konuldu. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, "Fikret hocam ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kayseri'nin depremselliği ile alakalı olarak yapılan bu çalışmalar, bölge için önemli bir adım" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki süreçte yapılacak testlerle fayın üreteceği potansiyel deprem büyüklüğü belirlenecek ve alınacak önlemler bu verilere göre şekillenecek. Kayseri ve çevre bölgelerinde yaşayanlar için bu keşif önemli bir uyarı niteliği taşıyor.