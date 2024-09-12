Meydana gelen depremlerde deprem öncesi alınan tedbirler ile deprem anı yapılanlar kadar deprem sonrası yapılması ve yapılmaması gereken unsurların da can güvenliği açısından önemli olduğuna değinen Van YYÜ Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, deprem anında ve sonrasında dikkat edilecek konuları tek tek sıraladı.

DEPREM ANINDA NELER YAPILMALI?

Üç ana başlıkta deprem anında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri aktaran Doç. Dr. Ali Kılıçer, deprem sırasında yapılması gerekenleri şöyle anlattı;

“Deprem sırasında eğer evdeysek iki şekilde hareket etmeliyiz. Çök-Kapan-Tutun ya da Yaşam Üçgeni pozisyonunu almalıyız. Dolgun hacimli koltuk, kanepe, ayakları ahşap olmayan, güçlü ayaklara sahip ve sandalyeler ile desteklenmiş masa, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyaların yanında, bir elimizle veya yastık, kırlent, kitap vb. eşyalar ile başımızı koruyacak şekilde ya da cenin pozisyonu alarak depremin bitişini beklemeliyiz. Enkazlardan kurtulanların çoğunluğunun yaşam üçgeni sayesinde kurtulduğunu unutmamalıyız!”

AKUT verilerine de değinen Doç. Dr. Ali Kılıçer, “Akut verilerine göre, deprem sırasında 10-15 saniye arasında dışarıya çıkma imkanı olan kişiler dışarıya koşabilirler, koşarken yine başın korunarak hareket edilmesi gerekir. Eğer bu süre zarfında dışarı çıkma ihtimalimiz yoksa evde kalıp yaşam üçgeni ya da çök-kapan-tutun yöntemini uygulamamız gerekir.” şeklinde konuştu.

DEPREM SIRASINDA NELER YAPILMAMALI?

Deprem anında yapılması gerekenler kadar yapılmaması gereken kuralların da hayati önem taşıdığına değinen Doç. Dr. Kılıçer, “Deprem sırasında merdivenler veya asansörler kullanılmadan sarsıntı bitene kadar güvenli noktadan çıkılmamalı, panik yapılmamalı, balkon veya pencereye kesinlikle çıkılmamalı, devrilebilecek herhangi bir eşyanın yanında durulmamalı ve yüksek bir noktadan kesinlikle atlanmamalı.” şeklinde ifade etti.

DEPREM SONRASI NELER YAPILMALI?

Deprem sonrası yapılması gerekli olan unsurları da tek tek belirten Van YYÜ Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, sadece Van değil ülkemizde de depremin ciddi bir risk taşıdığını belirterek, şunları sıraladı;

“Deprem bittikten sonra varsa deprem çantası alınmalı, hızlı bir şekilde bina terk edilmeli ve öncesinden (aile içi toplantıda belirlenmiş) belirlenen güvenli alanlara doğru hareket edilmeli, evin gaz borusu ana hattından kapatılmalı, büyük depremler sonrası şiddetli artçı depremler oluşacağı için yetkililer duyuru yapmadan evlere girilmemeli, bilgi kirliliğinden etkilenmemek için sadece resmi duyurulara itibar edilmelidir.”