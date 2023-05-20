Demirtaş, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi aşamadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde en fazla oyu alan 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

DEMİRTAŞ'TAN MESAJ GİBİ PAYLAŞIM

Seçimegün kala cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mesaj gibi bir paylaşım yapan Demirtaş, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın" ifadelerini kullandı.

"HALK ÖZGÜR DEĞİLSE BENİM ÇIKMAMIN ÖNEMİ YOK"

Demirtaş paylaşımının devamında şunları söyledi: "Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin."

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