Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Milletvekilleri ve İlçe Belediye Adayları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje tanıtımı yapıldı.

Proje tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan, "2023 seçiminden sonra, partimiz çok önemli bir eleştiri süreci başlattı. Bu süreçte 4 bini aşkın toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda açığa çıkan anlayışı biz kent uzlaşısı olarak adlandırdık. Demokratik toplum, demokratik siyaset anlayışını gözetiyoruz." dedi.

Hazırlanan projeleri başlıklar halinde sırasıyla Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal birlikte açıkladı.

“KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ YAŞAM”

Büyükşehir Adayı Neslihan Şedal, "Kapatılan kadın yaşam merkezlerimizi yeniden açacağız. Kadınların ücretsiz hizmet alacağı kadın spor, kadın kültür ve sanat evleri açacağız. Barınma sorunu olan üniversite öğrencisi kadınlar için yurt desteği ve burs sağlayacağız. Kadın semt pazarları, kadın yaşam evleri, kadına yönelik şiddetle mücadele istasyonları oluşturacağız. Ayrıca kadınlar için haftada bir gün ücretsiz şehir içi ulaşım ve gezici sağlık kabinleriyle köylerde ve mahallelerde kadınlar için sağlık taraması yapacağız" dedi.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

Van için tarım ve hayvancılığın oldukça önemli olması sebebiyle, çiftçilere destek vereceklerini belirten Zeydan, "Çiftçiler için barınak ve sulama ihtiyacının yanında, ilaç temin edeceğiz. Ekin yapan çiftçilere mazot ve ekipman konusunda destek olacağız. Üretilen ürünlerin pazar oluşturulması konusunda destek vereceğiz. Özellikle domates tarımı ve domates salçasının üretimi konusunda üreticimize destek olacağız. Endüstriyel bitkiler ve mısır, ayçiçeği gibi çiftçimize daha fazla getiri sağlayacak ürünlerin üretiminde çiftçimize destek vereceğiz. Belediye ekipmanları arasına biçerdöver ekleyerek hasat döneminde, biçer döver masrafını azaltacağız. Kimyasal tarım anlayışına karşı yerli tohum üretimini destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

TOPLUMCU DESTEK

Çocukları ve gençleri destekleyeceklerini belirten Şedal, “Çocuk politikaları daire başkanlığı, anadilde gündüz bakım evi ve kreşler açacağız. Çocuklara yönelik kültürel sanatsal ve sportif faaliyetler ücretsiz sağlanacak, çocuklara eğitim beslenme desteği sağlanacak. Çocuk yoksulluğuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütülecek." dedi.

Toplum sağlığını tehdit eden madde bağımlılığı sorununa değinen Zeydan, "Toplum içinde yaygınlaşan madde bağımlılığı ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Mesleki eğitimler ile gençlerin iş hayatına katılımı sağlanacak, gençlere eğitim ve burs desteği sunulacak. Öğrencilere ulaşım barınma desteği sağlanacak, üniversiteye kayıt için gelen gençlere kayıt süresince barınma ve ulaşım desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Zeydan, "Toplumcu belediyecilik ile yaşlı bireyler desteklenecek. Yaşı ilerlemiş bireylere mobil sağlık hizmeti sağlanacak, yaşlı bireylere mekânsal düzenlemeler ile temel yurttaşlık desteği sağlanacak. Bilge evleri ile kuşaklar arası hafıza aktarımı sağlanmaya çalışılacak, yaşlı bireylerin sosyal hayata kazandırılması için hobi evleri kurulacak, bakım evi desteği sağlanacak. Toplumcu belediyecilik ile engelli bireyler desteklenecek; engelliler daire başkanlığı kurulacak. Yoksullukla mücadele kapsamında engellilere istihdam sağlanacak, engellilere medikal malzeme ve temel yurttaşlık desteği sağlanacak, engelliler için Van ulaşılabilir kent olacak. Kentin yoksulluk haritasını bilimsel veriler ışığında oluşturulacak." dedi.

Vaatlerini ard arda sıralayan Eş başkanlar dar gelirli vatandaşlar için de faaliyetler yürüteceklerini aktardı. Şedal, "Gıda Bankası kurulacak. Dar gelirli vatandaşlara 15 metreküp su desteği sağlanacak, halk ekmek uygulaması yaygınlaştırılacak." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE SANAT KENTİ: VAN

Şedal; "Van, kültür sanat ve turizm kenti yapılacak; kültür sanat kompleksleri yapılacak, festivaller düzenlenecek. Kent tiyatrosu kurulacak, Yaşar Kemal Müzesi kurulacak, dengbej akademisi ve müzesi kurulacak, gezici tiyatro oluşturulacak, gastronomi okulu ile mutfak geleneği yaşatılacak, yerel el sanatları desteklenecek, yerel sanatçılar desteklenecek, kamp turizmi yaygınlaştırılacak, kaplıcalar ile sağlık turizmi geliştirilecek" derken, Abdullah Zeydan da, "Yaşanılabilir ekolojik kent inşa edilecek; Van Gölü havzasındaki kıyı kirliliği ve sulak alanlar, doğal sit ve özel çevre tahribatı önlenecek. Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,7 metrekare ile çok düşük. Bu oranı standart değerlere ulaştıracağız, güneşin kentinde yenilenebilir enerji yaygınlaştırılacak, hava kirliliği azaltılacak, çöp alanları ıslah edilecek, sıfır atık yaygınlaştırılacak." diye aktardı.

MODERN VE DAYANIKLI KENT

Doğal afet durumunda alınacak tedbirleri sıralayan Neslihan Şedal, "Afet Koordinasyon ve Kriz Yönetim Merkezi kurulacak; Acil toplanma ve barınma alanları oluşturulacak, Van Arama Kurtarma (VAKUT) ile çevre illerden de destek sağlanacak, riskli yapılar tespit edilip destek sağlanacak" derken, Zeydan ise, "Kenti modern, yaşanabilir, ekolojik bir imar oluşturulacak; Yatay mimari desteklenecek, imar sorunları halk ve kent dinamikleri ile istişare yapılacak, modern Van için imar planlaması, depreme dayanıklı yeşil kent inşa edilecek, güvenli kent ortamı oluşturulacak, kent estetik kurulu ile kentsel kirlilik önlenecek." ifadelerine yer verdi.

Neslihan Şedal, ulaşım ile ilgili proje başlığında ise; "Ulaşım sorun olmaktan çıkarılacak; Ulaşım master planı hazırlanacak, alternatif güzergahlar oluşturulacak, hafif raylı sistemi oluşturulacak, katlı ve asansörlü ile otopark sorununa çözüm üretilecek. Van-Bahçesaray yolu güvenli hale getirilecek, bisiklet temin istasyonları ve yollar yapılacak, modern otopark tesisi yapılacak" dedi.

VİZYON PROJELER

Proje tanıtımında Vizyon Projeler başlığında da sunum yapıldı. Zeydan; “Modern otogar tesisi yapılacak, KonutVan projesi ile dar gelirli ailelere konut sağlanacak, sebze hali, 30 bin kişilik stadyum, kent seyir teleferiği kurulacak" diyerek projeleri sıraladı.

Partililerle selamlaşmanın ardından proje tanıtım toplantısı sona erdi.