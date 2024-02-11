Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Tunceli Belediyesi Eş Başkan adaylarını belirlemek üzere dün ön seçim gerçekleştirmişti.

Yapılan sayım sonucu erkek eş başkan aday adaylarının yüzde 50+1 oy oranı yakalayamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Duvar'dan Duygu Kıt'ın aktardığı habere göre, Tunceli’de DEM Parti'nin ikinci tur ön seçim programı bugün saat 10.00'da Grand Şaroğlu Otel’de gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu ikinci günde eş başkan adaylığı için, aday adayları Cevdet Konak ve Uğur Beycan için oylama yapıldı. Çıkan sonuca göre Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak oldu. Adaylar Birsen Orhan ve Cevdet Konak delegelere ve komisyona teşekkür ederek bir açıklama da yaptılar.