Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekilleri, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan ve 6-0 mağlup olan Serik Belediyespor'a ve buna sessiz kalan TFF'ye tepki gösterdi. Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten DEM Parti Van Milletvekilleri Mahmut Dindar, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Sinan Çiftyürek Van Spor'u yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Van Spor'da önceki gün karşılaştığı Bursaspor maçının ilk 30 saniyesinde TFF'yi protesto etmek için hareketsiz kalmış, maçın 21. dakikasında sahayı terk etmişti.

İşte Van Milletvekillerinin ilk yorumları:

Mahmut Dindar: "Bir haksızlık, hile ve şike silsilesi ile Van Spor FK'nin hakkı olan şampiyonluk gasp edildi. TFF ve ilgili kurullar son 3 maçta yapılan açık hukuksuzluklara karşı ne yaptı ve ne yapacak? Bu haksızlığın peşini bırakmayacağız! Hesabını her yerde sormak için yeni başlıyoruz!"

Zülküf Uçar: "Vansporun şampiyonluğu son haftalardaki aleni şikelerle gaspedildi. Meclisten yargıya kadar bütün imkanlarla bu şikeyi ortaya çıkarmak için Vansporun yanında olacağız! Bütün sezon boyunca büyük bir emek ve sahiplenme gösteren halkımızı/taraftarımızı yalnız bırakmayacağız!"

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit: "Vanspor daha önce de şikeye dikkat çekti. Ama TFF sessizliğe bürünerek dolaylı bir onay verdi. Bugün Vanspor, Bursaspor ile oynadığı maçtan çekildi. Çünkü Serikspor ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta şaibeli işler dönüyor. Futbolda o kadar şaibe ve şiddet varken TFF başkanının aklına istifa gelmiyor. Vanspor şampiyon olacak, çünkü bu Wan’ın hakkı."

Sinan Çiftyürek: "Em Amedsporê pîroz dikin! Lê em ê li dijî lîstika qirêj a ku li dijî VanSporê tê lîstin têbikoşin! Amedsporu kutluyoruz! Fakat VanSpora karşı oynanan kirli oyunla da mücadele edeceğiz!"

VAN'IN 4 VEKİLİ İSE OLAY KARŞISINDA SESSİZ KALDI

Konuyla ilgili AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, DEM Parti Van Milletvekilleri Pervin Buldan ve Gülderen Varli ise yorum yapmadı.

EMRE GÜRAY: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Konuyla ilgili X platformu üzerinden bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da Van Spor'a karşı yapılan haksızlığı kabul etmediğini ve konunun takipçisi olacağını belirtti. Güray sosyal medya hesabından, "Vanspor’umuza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." paylaşımında bulundu.