Ankara'da Murat Köylü'yü (56) tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık (39), polise teslim oldu.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.