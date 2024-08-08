Zeyni İpek'in Şok İstifası! Peki, Kim Bu Tartışmalı Belediye Eş Başkanı?

DEM Parti'li Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek, ani bir kararla partisinden istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam etme kararı aldı. Peki, bu beklenmedik gelişmenin arkasındaki isim kimdir? Zeyni İpek'in hayatı ve istifa süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar burada!

Parti Disiplinine Karşı Çıkış: Zeyni İpek Neden İstifa Etti?

1 Ağustos 2024 tarihinde DEM Parti, Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattı. İpek’in bazı davranışlarının parti programına ve ahlaki değerlere aykırı olduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından İpek, partisinden istifa ederek belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. İpek, istifasının arkasında partisinin zarar görmemesi için bir kumpasa karşı durmak amacıyla olduğunu ifade etti.

Zeyni İpek Kimdir?

1968 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğan Zeyni İpek, Kızıltepe'de eğitim gördü ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. 2019 yılında HDP tarafından Kızıltepe İlçe Eşbaşkanlığı görevine getirilen İpek, 2024 yerel seçimlerinde Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı olarak seçildi. Evli ve beş çocuk babası olan İpek, Kızıltepe'nin çeşitli etnik ve kültürel kimliklerine saygı gösteren eşitlikçi bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Zeyni İpek'in bu sürpriz istifası ve bağımsız olarak devam etme kararı, yerel siyasette büyük yankı uyandırdı. Onun gelecekteki adımları merakla bekleniyor.