DEM Parti, üçüncü kez İmralı'ya gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, parti Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada; terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak 3. görüşme "Başvuru yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz buna Sayın Öcalan ile karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler. Böylesine tarihi açıklamanın ciddiyete en uygununun olması gerekir. Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem. Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.

Ziyaretin ne zaman yapılacağı ise, henüz belli değil.