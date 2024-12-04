DEM Parti Grup Başkanvekili, Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verdiği karar hakkında konuştu.

Van'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı. Zeydan'ın memnu hakkının 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine mahkeme kararıyla geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

Beraberindeki heyetle birlikte İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin Abdullah Zeydan hakkında verdiği belirtilen kararın henüz tebliğ edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Yerel mahkemenin memnu etme haklarını Yargıtay bozdu, gelişmelerin ardından bizler de kendileriyle görüştük. Karar henüz tebliğ edilmiş değil, karar tebliğ edildikten sonra Abdullah Zeydan da, avukatı da kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacaktır. Yerel yönetimler kurulumuzda da gerekli açıklamalar yapılacaktır.”