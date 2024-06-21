Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 2 vatandaşın yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Diyarbakır Yenigün'ün aktardığına göre sondaj sulama sisteminden kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağ ve Mardin’den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi. DEM Parti, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla bölgeye karadan müdahalenin yetersiz kaldığını belirterek yangına havadan müdahale için helikopter temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DEM Parti'den yetkililere "havadan müdahale" çağrısı

DEM Parti X hesabından yapılan paylaşımda, yangına karadan müdahalenin yetersiz kaldığı aktarıldı. DEM Parti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mardin-Diyarbakır arasındaki kırsal alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayacak kadar büyümüş durumda. Yurttaşlar can kayıpları ve yaralıların olduğunu dile getiriyor. Şu ana kadar karadan yapılan müdahele yetersiz kalıyor. Yetkililer zaman kaybetmeden daha kapsamlı ve havadan müdahale etmelidir.

Tüm duyarlı kurumlara hızlı bir şekilde devreye girmeleri için çağrı yapıyoruz."

DEM Partili Güneş: Acil helikopter temin edilmeli

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş ve Kamuran Tanhan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bölge için helikopter temin edilmesi çağrısında bulundu. Güneş, şöyle yazdı:

"Çınar ve Mazıdağı'nda hastanelere yüzlerce yaralı getiriliyor. Can kayıplarının artmaması için valilikler ve bakanlık yüzünü başka tarafa çevirmeyi bırakmalı #YangınBölgesineAcilHelikopter temin edilmeli!"

Diyarbakır Valisi'nden açıklama

AA'nın aktardığına göre Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

"Vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor, 100'e yakın yaralı var"

Öte yandan bölgedeki yangına uzun süre müdahale edilmediği öne sürüldü. Gazeteci Beritan Canözer, yerel halkın yangına yalnızca Köksalan köyünde karadan müdahale edildiğini söylediğini aktardı. Canözer, vatandaşların kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştığını ve 100’e yakın yaralı olduğunun söylendiğini bildirdi. Gazeteci Medine Mamedoğlu da Diyarbakır, Batman, Mardin ve ilçe belediyelerinin yangın bölgesine uzman ekip ve çok sayıda itfaiye aracı gönderdiğini aktardı.