31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Van genelinde önemli bir başarı gösteren ve resmi olmayan sonuçlara göre 14 belediyenin tamamını kazanan Dem Parti bugün kutlama mitingi düzenleme kararı aldı.

Büyükşehir’de oyların 245 bin 573 ile yüzde 55,48’lik kısmını alan ve seçimi kazanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, “Yurtsever halkımız, öncelikle gece gündüz bizimle birlikte çalışan emekçi yoldaşlarımıza, kardeşlerimize bu büyük emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu başarı, bu zafer partili ve emekçi arkadaşlarımızın ve halkımızın zaferidir.” şeklinde konuştu.

Zeydan, “Bu seçimin kaybedeni olmayacak, hep birlikte kazanacağız demiştik ve nitekim öyle oldu. Bu başarının toplumsal barışa vesile olacağını söylemiştik, öyle de olacak. Biz bu seçimlerden sonra toplumsal barışın önünün açılmasını bekliyoruz.” diyerek halkı Dem Parti Zafer Mitingi’ne davet ettiğini söyledi.

DEM Parti tarafından yapılan duyuruda, miting bugün Musa Anter Parkı’nda saat 13.00’te düzenleneceği kaydedildi.