Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde seçim sonuçları coşkuyla kutlandı. Mitingde konuşan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, konuşması sırasında sık sık barış vurgusu yaptı.

“DEM VAN’IN DEMİ”

DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, “Bu süreçte hepinize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Biz sizlerle aylardır bu sokaklarda, bu mahallelerde hep beraber seçim çalışmalarını yürüttük ve anlımızın akıyla kayyumdan halkımızın iradesiyle kurtulduk. Boşuna dememişler zafer sokakta kazanılır. Kürt sorunu demokratik yollarla çözülecektir. Sizler iradenizi göstererek üzerinize düşen görevi yerine getirdiniz. Şimdi sıra bizde, bizler hizmet için geliyoruz. DEM bizim demimiz, dem Van'ın demi!” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE TARİHİNE VAN İMZA ATTI”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van İl Eşbaşkanı Harun Okay, "Değerli Van halkı, 31 Mart'ta elde ettiğimiz zafer sizin bu mücadelede gösterdiğiniz en büyük zaferlerden biridir. Bu zafer sizin ananızın ak sütü gibi helaldir. Bu zaferle biz iktidara bir mesaj verdik, sandıktan çıkan sonuçlar bu halkın ne kadar adalet, barış istediğinin bir göstergesidir. Bu ülkeye barışı getirinceye kadar da çalışacağız.” dedi.

ŞEDAL: “BU BİZİM ZAFERİMİZ”

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı olarak seçilen Neslihan Şedal, "Bu bizim zaferimiz, biz 14'te 14 yaptık ya sizler ne yaptınız! Bizler tüm partililerimize binlerce kez teşekkür ederiz, bu zaferi aynı zamanda doğum günü de olan Bekir Kaya'ya armağan ediyoruz. Tutuklu tüm siyasi arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Şedal, “Belediyemizi kayyumdan temizleyeceğiz, birlik olup hep birlikte belediyemizi yöneteceğiz, böylece irademizi kimse gasp edemeyecek.” dedi.

ZEYDAN: “DEM BARIŞ DEMİDİR!”

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan da, “Buradan Başkale’ye, Gürpınar’a, Çatak’a, Bahçesaray’a, Edremit’e, Tuşba’ya, Erciş’e, Gevaş’a, Muradiye’ye, Çaldıran’a, Bahçesaray’a, Saray’a, İpekyolu’na bin selam gönderiyoruz. Siz bir tarih yazdınız. İki dönemdir sizin iradenizi gasp eden bu AKP’li kayyumlara ders verdiniz. Biz inanıyoruz bu halk bir daha kayyumlara fırsat vermeyecek. Siz Selahattin Demirtaş'ın onurunu korudunuz, Figen Yüksekdağ’ın onurunu korudunuz, Gülten Kışanak’ın onurunu korudunuz... Biz her zaman bunu söyledik, halkımız iradesine sahip çıkacak ve 14 belediyenin 14'ünü alacağız ve toplumsal barışın önünü açacağız.” dedi.

BARIŞ VURGUSU YAPTI

Konuşmasında sık sık barış vurgusu yapan Zeydan, “Biz iktidara diyoruz ki bu halkın taleplerini yerine getirin, toplumsal barışın önünü açın. Bizim coğrafyamızın ihtiyacı olan savaş değil barıştır. Bu seçimin kaybedeni olmayacak, biz hep birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Zeydan; “Biz gece gündüz halkımızın biriken sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. İmardan ulaşıma kadar, kültürden tarıma derin yoksulluğa çare bulacağız, kentimizde kimse yatağa aç girmeyecek. Gençlerimiz batı illerinde inşaattan düşüp ölmeyecek. 3 aydır ev ev, sokak sokak, onuru barışı savunan yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” sözleriyle kent sorunlarına da değindi.

DEM Partilileri kutlayan Zeydan, “Onurlu halkımız bu başarı sizindir, sizi kutluyoruz. Siz her anınızda kendi iradenizin, kendi öncülerinizin ve hizmetkârlarınızın onurunu korudunuz. Bizim de size namus sözümüz olsun, biz sizin onurunuzu koruyacağız. Biz tekrar sizlerin önünde eğiliyoruz. Dem barış demidir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Zafer Mitingi konser dinletisinin ardından sona erdi.