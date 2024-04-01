Van Büyükşehir Belediyesi dahil, Van’da bulunan 13 ilçeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi alırken, DEM Parti’nin Van’da en yüksek oranla oy aldığı ilçe Özalp oldu.

Özalp’ta kullanılan oyların yüzde 71,50’sini DEM Parti aldı. İlçede 24 bin 556 seçmen sandığa gitti ve bu oyların 21 bin 684’ü geçerli oy olarak kabul edildi.

Özalp ilçesinde geçerli olan 21 bin 684 oyun 15 bin 505’ini DEM Parti aldı ve adayı Sakine Kutpınar Özalp Belediye Başkanı seçilmiş oldu.

Özalp’taki geçerli oyların 4 bin 50’sini AK Parti alarak Özalp’ta yüzde 18,68 oranına ulaşmış oldu.