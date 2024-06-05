Görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yargılandığı dava bugün görüldü. Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaya yönelik Dem Parti Van il yönetimi ve partililer, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Fegiye Teyran parkında bir araya gelerek kararı protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda konuşan Dem Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, “Belediye başkanımızın hükmen tutuklanmasına yönelik karar hukuksuzdur. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Buna karşı her zaman mücadele içinde olacağız. Bu ülkeye demokrasi, adalet ve barış gelinceye kadar, bu ülkede Kürt sorunu çözülünceye kadar direnişte olacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.