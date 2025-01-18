DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz Temmuz'da annesi İpek Bakırhan'ı kaybetmişti.

Bakırhan, bu kez babasının kaybı ile sarsıldı.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilerde, Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın vefat ettiği öğrenildi.

Bakırhan, babasının kaybı ile sarsılırken, Ali Bakırhan'ın, yarın Kars'ta son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Ayrıca, Adana'da bulunan Bakırhan'ın bu kapsömada Kars'a gideceği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ TEMMUZDA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Tuncer Bakırhan'ın annesinin vefat ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanseri nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın vefatından dolayı bugün yapılacak olan grup toplantımız iptal edilmiştir.